Офіційно: "Динамо" заявило бельгійського нападника Ібрагіма Каргбо

Максим Богданов Футбол 10:55, 13.06.2020 Оновлено: 11:35, 13.06.2020

Бельгійський нападник Ібрагім Каргбо заявлений за "Динамо" на чемпіонат і Кубок України, повідомляє в Facebook пресслужба київського клубу.

Футболіст приєднався до столичної команди на початку грудня 2019 року, однак за правилами ФІФА до літа не міг виступати за "Динамо", оскільки під час поточного сезону вже був заграний за два клуби.

У складі віцечемпіонів України 20-річний уродженець Сьєрра-Леоне заявлений під номером 33.

Ібрагім Каргбо
ФК Динамо

Як повідомляв OBOZREVATEL, польський нападник Лукаш Теодорчик, який зараз виступає за італійський "Удінезе", може повернутися в "Динамо". Форвард уже отримав пропозицію від українського клубу. У переході гравця зацікавлений головний тренер команди Олексій Михайличенко.

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