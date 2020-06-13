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13 червня • оновлено в 12:07
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Офіційно: "Динамо" заявило бельгійського нападника Ібрагіма Каргбо

2.8т
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Бельгійський нападник Ібрагім Каргбо заявлений за "Динамо" на чемпіонат і Кубок України, повідомляє в Facebook пресслужба київського клубу.

Футболіст приєднався до столичної команди на початку грудня 2019 року, однак за правилами ФІФА до літа не міг виступати за "Динамо", оскільки під час поточного сезону вже був заграний за два клуби.

У складі віцечемпіонів України 20-річний уродженець Сьєрра-Леоне заявлений під номером 33.

Ібрагім Каргбо

Ібрагім Каргбо

ФК Динамо

Як повідомляв OBOZREVATEL, польський нападник Лукаш Теодорчик, який зараз виступає за італійський "Удінезе", може повернутися в "Динамо". Форвард уже отримав пропозицію від українського клубу. У переході гравця зацікавлений головний тренер команди Олексій Михайличенко.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Ібрагім Каргбо
Тег
ФК Динамо Київ
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