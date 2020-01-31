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31 січня • оновлено в 22:44
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Офіційно: "Динамо" продало скандального легіонера

2.3т
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Скандальний легіонер київського "Динамо" Жерсон Родрігес продовжить кар'єру в турецькій Суперліги.

Нападаючий збірної Люксембургу підписав контракт з турецьким "Анкарагюджю", який займає передостаннє місце в національній першості. Про це повідомляє офіційний Twitter "синьо-жовтих", опублікувавши фото, на якому Жерсон стоїть крайнім справа. При цьому про деталі угоди Родрігеса з його новим клубом нічого невідомо.

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Люксембуржец перебрався в "Динамо" влітку минулого року. Ідея підписання Родрігеса належала екснаставнику "біло-синіх" Олександру Хацкевичу. Однак при новому наставнику Олексію Михайличенку футболіст перестав потрапляти в основний склад. Однією з причин називали постійні порушення режиму гравцем. В українській Прем'єр-лізі Жерсон провів вісім матчів і забив два голи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новачок київського "Динамо" Каргбо не зможе виступати за столичний клуб через порушення трансферних правил ФІФА.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Трансфери
Особа
Жерсон Родрігес
Тег
ФК Динамо Київ
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