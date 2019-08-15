Офіційно: "Динамо" призначило нового тренера

Новим головним тренером київського "Динамо" призначений Олексій Михайличенко. Про це офіційно повідомила прес-служба столичного клубу.

56-річний фахівець в четвер, 15 серпня, підписав контракт, деталі якого поки не повідомляються. Також у новий тренерський штаб увійшов ще один відомий у минулому футболіст "Динамо" Вадим Євтушенко. Імена інших помічників Михайличенка поки не оголошені.

Олексій Михайличенко ФК "Динамо" Київ

Повідомляється, що перше тренування новий головний тренер проведе в п'ятницю, 16 серпня.

Олексій Михайличенко останнім часом обіймав посаду спортивного директора "Динамо".

У 2002-2004 роках він вже очолював "Динамо", прийшовши на зміну в ролі головного тренера Валерію Лобановському. З ним команда в той час двічі виграла чемпіонат України, а також по одному разу завоювала Кубок і Суперкубок країни.

У другій половині 2000-х Михайличенко спочатку працював з молодіжною збірною України, а потім з національною командою. Однак після невдачі в кваліфікації ЧС-2010 залишив свій пост і після цього майже 10 років не працював головним тренером.

Олексій Михайличенко змінить на посту наставника Олександра Хацкевича, який провалив третю поспіль кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ порахували, скільки мільйонів втратило "Динамо" за Хацкевича.

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