Офіційно: "Динамо" попрощалося із сербським легіонером

Сербський захисник Александар Пантич більше не є гравцем київського "Динамо".
Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", клуб і сербський футболіст досягли угоди про розірвання контракту за обопільною домовленістю сторін. 27-річний захисник отримав статус вільного агента.
Александар Пантич
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Нагадаємо, що Пантич прийшов у "Динамо" в 2017 році з "Вільярреала" на правах вільного агента. Відтоді він провів 20 матчів у складі "біло-синіх", відзначившись 1 гольовою передачею. Останні пів року футболіст провів в оренді в іспанському "Кадісі".
Контракт Пантича з "Динамо" був розрахований до кінця 2021 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в останні дні трансферного вікна було зацікавлене в оренді гравця збірної Словенії.
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