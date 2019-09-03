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3 вересня • оновлено в 10:40
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Офіційно: "Динамо" попрощалося із сербським легіонером

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Сербський захисник Александар Пантич більше не є гравцем київського "Динамо".

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", клуб і сербський футболіст досягли угоди про розірвання контракту за обопільною домовленістю сторін. 27-річний захисник отримав статус вільного агента.

Александар Пантич

Александар Пантич

1927.kiev.ua

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Нагадаємо, що Пантич прийшов у "Динамо" в 2017 році з "Вільярреала" на правах вільного агента. Відтоді він провів 20 матчів у складі "біло-синіх", відзначившись 1 гольовою передачею. Останні пів року футболіст провів в оренді в іспанському "Кадісі".

Контракт Пантича з "Динамо" був розрахований до кінця 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в останні дні трансферного вікна було зацікавлене в оренді гравця збірної Словенії.

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Читайте всі новини по темі "Трансфери" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Трансфери
Особа
Александар Пантіч
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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