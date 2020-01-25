Офіційно: "Динамо" підписало контракт із футболістом збірної України

Атакуючий півзахисник молодіжної збірної України Богдан Ледньов підписав нову угоду з "Динамо".

Богдан Ледньов

Згідно з новим контрактом футболіст, який із літа 2018 року виступає на правах оренди за луганську "Зорю", буде динамівцем ще чотири з половиною роки – до червня 2024-го, повідомляє пресслужба віцечемпіонів України.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Ледньов провів у складі "Зорі" у всіх турнірах 21 матч (16 в рамках Прем'єр-ліги і 5 в кваліфікації Ліги Європи), в яких забив 10 м'ячів. За "Динамо" провів один матч, дебютувавши за "біло-синіх" 25 жовтня 2017 року кубковому матчі проти "Олександрії" (3:2).

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