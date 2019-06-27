Офіційно: "Динамо" підписало ключового футболіста збірної України

"Динамо" підписало 27-річного півзахисника луганської "Зорі" Олександра Караваєва. Контракт футболіста збірної України з київським клубом розрахований на чотири роки.

У столичній команді Олександр буде виступати під ігровим номером 20.

Частиною угоди щодо переходу Караваєва став повноцінний перехід півзахисника "Динамо" Богдана Михайличенка в "Зорю".

"Відчуття після підписання контракту хвилюючі. Коли тільки з'явилася пропозиція і все відбувалося на рівні обговорення, я це сприймав нормально, але зараз, коли вже безпосередньо підписував контракт, відчував приємне хвилювання, я повністю усвідомив, куди потрапив", – в інтерв'ю динамівській прес-службі прокоментував свій перехід Олександр.

До 2017 року Караваєв був на контракті у "Шахтаря", проте за першу команду гірників так і не провів жодного матчу.

Олександр на правах оренди захищав кольори "Севастополя" (2012 - 2014), "Зорі" (2014-2016) і "Фенербахче" (2017). У 2017 році став повноцінним гравцем луганського клубу.

У минулому сезоні Караваєв зіграв за "Зорю" в 38 матчах у всіх турнірах і забив 10 м'ячів. За збірну України провів 22 гри і відзначився одним голом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша інформація про потенційний трансфер хавбека "Зорі" з'явилася ще 20 червня. Раніше спроби підписати колишнього "гірника" у киян були ще в 2017 році.

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