Офіційно: "Динамо" отримало головного тренера

Футбольний клуб "Динамо" підписав новий дворічний контракт із 45-річним білоруським фахівцем Олександром Хацкевичем, який продовжить працювати на посаді головного тренера першої команди.

Ігор Суркіс і Олександр Хацкевич ФК Динамо

Підписання нового контракту прокоментував президент ФК "Динамо" Ігор Суркіс:

"Хочу одразу сказати, що Олександр працював у дуже складний період. Коли він був призначений головним тренером, ми домовилися, що, з огляду на ситуацію в країні, враховуючи, що якісні, гарні легіонери до нас їхати не хочуть, величезна увага повинна була бути приділена нашій молоді. Так, у нас не було титулів. Але те, про що ми домовилися, Олександр виконав. Він виконав ті завдання, які я поставив йому на тому етапі – впровадити до складу якнайбільше молоді", — цитує прес-служба Ігоря Михайловича .

Олександр Хацкевич розповів, як проходив процес переговорів.

"Не тільки протягом цих двох днів ми спілкувалися з президентом, у першу чергу, щодо майбутнього команди. Так, були у нас дискусії, важкі моменти. У чомусь ми сходилися, в чомусь пішли на поступки. Але найголовніше – що розмова була конструктивною. Ми досить серйозно поговорили. Цілі не змінюються. Я вважаю, що ця команда вже може і повинна вичавити з себе максимум, щоб порадувати Київ гімном Ліги чемпіонів. Звичайно, у всіх турнірах завдання максимальні – повернути чемпіонство, боротьба за Кубок і Суперкубок України", — підсумував білоруський наставник.

Нагадаємо, що 45-річний фахівець очолив клуб 2 червня 2017 року, підписав дворічний контракт з "біло-синіми", тим самим змінивши на цій посаді Сергія Реброва.

Білорус провів біля керма столичної команди рівно 100 офіційних матчів, в яких здобув 60 перемог і 16 разів програв.

Під керівництвом Олександра Миколайовича "Динамо" виграло Суперкубок України, а також стало срібним призером УПЛ.

1 червня біля Хацкевича закінчився контракт і київське "Динамо" офіційно залишилося без головного тренера.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!