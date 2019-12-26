Офіційно: "Динамо" оголосило про матч з клубом Мілевського

Визначилися суперники київського "Динамо" на першому зимовому зборі, який команда проведе в Туреччині. В одному зі спарингів кияни зіграють з нинішнім клубом Мілевського – "Динамо" (Брест).

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", віцечемпіони України вийдуть з відпустки 10 січня, а 15-го числа вирушать до Белека (Туреччина), де проведуть шість контрольних матчів. Два з них – проти македонського "Вардара" і хорватського "Хайдука" – відбудуться в рамках товариського турніру Gloria Cup.

Розклад контрольних матчів "Динамо":

19.01.2020 "Динамо" - "Легія" (Варшава, Польща)

20.01.2020 "Динамо" - "Нефтчі" (Баку, Азербайджан)

23.01.2020 "Динамо" - ФК "Вардар" (Північна Македонія)

24.01.2020 "Динамо" - "Хайдук" (Спліт, Хорватія)

27.01.2020 "Динамо" - "Динамо" (Брест, Білорусь)

28.01.2020 "Динамо" - "Кайрат" (Алма-Ата, Казахстан)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про те, що "Динамо" підписало заміну Артему Бесєдіну.

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