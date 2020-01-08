Офіційно: "Динамо" оформило другий трансфер 2020 року

26-річний захисник "Динамо" Сідклей перейшов на правах оренди у бразильський "Корінтіанс".

Як повідомляє пресслужба віцечемпіонів України, угода розрахована до 31 грудня 2020 року.

Нагадаємо, що бразилець перейшов у "Динамо" в липні 2018 року. Відтоді, за півтора сезони, Сідклей не зміг стати основним гравцем "Динамо", провівши у всіх турнірах 23 матчі (17 у чемпіонаті України, 1 у розіграші національного Кубка і 5 у Лізі Європи) і забивши 1 м'яч. У нинішньому сезоні захисник не провів жодного поєдинку в складі "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 січня "Динамо" оформило перший трансфер 2020 року. Кияни погодили умови контракту з 21-річним нігерійським футболістом Беніто, останнім клубом якого був російський ФК "Тамбов".

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!