Офіційно: "Динамо" назвало штаб Михайличенка

Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко сформував тренерський штаб. До нього увійшли Вадим Євтушенко, Сергій Федоров і тренер воротарів Михайло Михайлов.

ФК "Динамо"

У п'ятницю, 16 серпня новий тренер і його штаб були представлені команді і деяким ЗМІ на тренувальній базі "Динамо" президентом клубу Ігорем Суркісом.

Євтушенко вже працював з Михайличенком у збірній України, будучи його асистентом в 2008-09 роках. Останнім тренерським місцем роботи фахівця був "Черкаський Дніпро" в 2016-17 роках.

Михайло Михайлов продовжить роботу з воротарями київського "Динамо". Цей фахівець працював також за попереднього наставника клубу Олександра Хацкевича.

Сергій Федоров теж має досвід роботи в першій команді, в 2014-16 роках він був асистентом Сергія Реброва.

ФК "Динамо"

ФК "Динамо"

ФК "Динамо"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Михайличенко був призначений головним тренером "Динамо" 15 серпня, через добу після звільнення Олександра Хацкевича.

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