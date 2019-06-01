Офіційно: "Динамо" Київ залишилося без головного тренера

31 травня закінчився термін дії контракту київського "Динамо" з білоруським наставником Олександром Хацкевичем.

Олександр Хацкевич football.ua

Оскільки відомостей про укладення нової угоди з ним або будь-яким іншим фахівцем не надходило, з 1 червня 2019-го офіційно віце-чемпіони України перебувають без головного тренера.

45-річний фахівець 2 червня 2017 року, підписав дворічний контракт з "біло-синіми", тим самим змінивши на цій посаді Сергія Реброва.

Свого часу Хацкевич відіграв вісім сезонів у складі столичного клубу. В якості тренера білорус працював асистентом Мирона Маркевича у збірній України, а також очолював національну команду своєї країни.

Під керівництвом Олександра Миколайовича "Динамо" виграло Суперкубок України, а також стало срібним призером УПЛ.

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