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Офіційно: "Динамо" Київ залишилося без головного тренера

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31 травня закінчився термін дії контракту київського "Динамо" з білоруським наставником Олександром Хацкевичем.

Олександр Хацкевич

Олександр Хацкевич

football.ua

Оскільки відомостей про укладення нової угоди з ним або будь-яким іншим фахівцем не надходило, з 1 червня 2019-го офіційно віце-чемпіони України перебувають без головного тренера.

45-річний фахівець 2 червня 2017 року, підписав дворічний контракт з "біло-синіми", тим самим змінивши на цій посаді Сергія Реброва.

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Свого часу Хацкевич відіграв вісім сезонів у складі столичного клубу. В якості тренера білорус працював асистентом Мирона Маркевича у збірній України, а також очолював національну команду своєї країни.

Під керівництвом Олександра Миколайовича "Динамо" виграло Суперкубок України, а також стало срібним призером УПЛ.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Олександр Хацкевич
Місце
Україна
Тег
ФК Динамо Київ
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