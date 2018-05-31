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Офіційно: чемпіонат світу з футболу 2018 року покажуть два українські телеканали

6.5тЧитати новину російською

Матчі чемпіонату світу з футболу 2018 року, що відбудеться у Росії, будуть показані відразу двома українськими телеканалами - "Інтером" і НТН.

Транслятори отримали ексклюзивні права на показ у прямому ефірі всіх 64 поєдинків світової першості, йдеться у заяві на офіційному сайті телеканалу "Інтер". Зазначається, що канали підписали відповідну угоду з Національною громадською телерадіокомпанією України, яка придбала права на трансляцію ЧС-2018 ще вісім років тому.

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Зазначимо, що чемпіонат світу-2018 пройде у 11 містах Росії з 14 червня по 15 липня. Відкриє першість поєдинок Росія - Саудівська Аравія.

Як повідомляв Обозреватель, телеканал "Інтер" мав намір запросити для роботи під час мундіалю в РФ коментаторів з Росії.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
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Ratnikov Maxim
Ratnikov Maxim
цэ зрада или перемога, господа кастрюлеголовые?
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Махалыч Махал
Махалыч Махал
Ratnikov Maxim, Это говно свое написало. А есть здесь модераторы, чтобы по справедливости оценить умственный, моральный и личностный потенциал этого животного из-за пАребрика и принять взвешенное решение - а оно нам надо такую дрянь иметь под боком? Наверное, без оного будет чище на сайте?
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