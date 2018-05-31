Офіційно: чемпіонат світу з футболу 2018 року покажуть два українські телеканали

Матчі чемпіонату світу з футболу 2018 року, що відбудеться у Росії, будуть показані відразу двома українськими телеканалами - "Інтером" і НТН.

Транслятори отримали ексклюзивні права на показ у прямому ефірі всіх 64 поєдинків світової першості, йдеться у заяві на офіційному сайті телеканалу "Інтер". Зазначається, що канали підписали відповідну угоду з Національною громадською телерадіокомпанією України, яка придбала права на трансляцію ЧС-2018 ще вісім років тому.

Зазначимо, що чемпіонат світу-2018 пройде у 11 містах Росії з 14 червня по 15 липня. Відкриє першість поєдинок Росія - Саудівська Аравія.

Як повідомляв Обозреватель, телеканал "Інтер" мав намір запросити для роботи під час мундіалю в РФ коментаторів з Росії.