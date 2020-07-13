Офіційно: CAS ухвалив рішення щодо усунення "Манчестер Сіті" з єврокубків

Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) частково задовольнив апеляцію "Манчестер Сіті" і скасував дискваліфікацію команди з єврокубків на два сезони.

Як повідомляється на офіційному сайті CAS, англійський клуб визнали невинним у махінаціях зі спонсорськими контрактами, але покарали за недостатнє сприяння розслідуванню справи. Штраф "Манчестер Сіті", який спочатку становив 30 мільйонів євро, було зменшено до 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, що команда українця Олександра Зінченка продовжує участь у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. У першому поєдинку 1/8 фіналу турніру проти мадридського "Реалу" англійці здобули виїзну перемогу з рахунком 2: 1. Матч-відповідь відбудеться в серпні.

Відзначимо, що "Манчестер Сіті" забезпечив собі друге місце в англійській Прем'єр-лізі за підсумками сезону 2019/20 і завоював путівку в груповий етап Ліги чемпіонів 2020/21.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА опублікував календар наступного розіграшу ЛЧ, участь у якому візьме й донецький "Шахтар".