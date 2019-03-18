Офіційно: бразильський зрадник "Динамо" став українцем

Бразильський нападник донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес офіційно став громадянином України і зможе захищати кольори національної збірної.

Відповідний указ підписав президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба "гірників". На сайті чемпіонів України було також опубліковано скан-копію довідки про реєстрацію Жуніора Мораеса як громадянина нашої країни.

Тепер Мораес може бути викликаний на матчі збірної України у відборі до Євро-2020. 22 березня "жовто-сині" стартують у кваліфікації поєдинком із португальцями у Лісабоні, а 25 березня зіграють у Люксембурзі.

Жуніор Мораес (крайній праворуч) ФК Шахтар

Жуніор Мораес починав кар'єру у бразильських клубах "Сантос", "Понте-Прета" і "Санту-Андре", потім грав у румунській "Глорії" та болгарському ЦСКА. Влітку 2012 року перебрався до України: провів по три сезони за донецький "Металург" і київське "Динамо". У червні 2018 року підписав контракт із "Шахтарем".

Наразі бразилець очолює бомбардирські перегони Прем'єр-ліги, маючи в активі 16 голів. Всього ж в елітному дивізіоні провів 138 матчів і забив 73 м'ячі.

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