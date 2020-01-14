Вигнав Зозулю: "Барселона" призначила нового тренера

Головний тренер каталонської "Барселони" Ернесто Вальверде в понеділок, 13 січня, був відправлений у відставку.

Про це повідомляється на офіційному сайті чемпіонів Іспанії. Новим наставником "блаугранас" стане 61-річний Кіке Сетьєн, який підписав контракт до літа 2022 року. Цікаво, що торік іспанця хотів запросити донецький "Шахтар", який шукав заміну Паулу Фонсеці.

Крім того, Сетьєн 2,5 роки тому виставив із "Бетіса" українського форварда Романа Зозулю.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e — FC Barcelona (@FCBarcelona) 13 января 2020 г.

Quique Setién will be the new manager of FC Barcelona. Welcome!



➕ INFO https://t.co/EOP9MSFFJ1 pic.twitter.com/IkhzFGyxHf — FC Barcelona (@FCBarcelona) 13 января 2020 г.

Ернесто Вальверде

Зазначимо, що Ернесто Вальверде тренував "синьо-гранатових" з липня 2017 року. Під його керівництвом команда двічі виграла чемпіонат Іспанії. У нинішньому сезоні після 19 турів каталонці лідирують у турнірній таблиці національної першості з 40 очками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, каталонська "Барселона" не змогла виграти Суперкубок Іспанії, драматично програвши у півфіналі мадридському "Атлетіко".

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