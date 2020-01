Вигнав Зозулю: "Барселона" призначила нового тренера

Головний тренер каталонської "Барселони" Ернесто Вальверде в понеділок, 13 січня, був відправлений у відставку.

Про це повідомляється на офіційному сайті чемпіонів Іспанії. Новим наставником "блаугранас" стане 61-річний Кіке Сетьєн, який підписав контракт до літа 2022 року. Цікаво, що торік іспанця хотів запросити донецький "Шахтар", який шукав заміну Паулу Фонсеці.

Крім того, Сетьєн 2,5 роки тому виставив із "Бетіса" українського форварда Романа Зозулю.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e