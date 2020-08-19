Офіційно: "Барселона" залишила суперника України на Євро-2020 без тренера

"Барселона" офіційно призначила Рональда Кумана своїм новим головним тренером.

Як повідомляється на офіційному сайті каталонського клубу, контракт з фахівцем підписано до 30 червня 2022 року.

Куман є легендою "Барселони", оскільки приніс команді перший в історії Кубок європейських чемпіонів (стара назва Ліги чемпіонів – Ред.) у 1992 році, забивши переможний гол у фінальному матчі. Він розпочав тренерську кар'єру в каталонському клубі на посаді помічника наставника першої команди.

Відзначимо, що з 2018 року Куман працював зі збірною Нідерландів, яка потрапила в одну групу з Україною на Євро-2020. Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на літо 2021 року.

За інформацією, опублікованою на офіційному сайті Федерації футболу Нідерландів (KNVB), місце Кумана тимчасово займе його помічник в національній команді Двайт Лодевегес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з поста наставника "Барселони" був звільнений Кіке Сетьєн.

Тренерські перестановки відбулися і в "Ювентусі": після вильоту з Ліги чемпіонів від "Ліона" туринський клуб залишив без роботи Мауріціо Саррі та призначив тренера-дебютанта.

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