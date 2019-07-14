Офіційно: "Барселона" оформила найскандальніший трансфер літа

Французький нападник Антуан Грізманн офіційно перейшов в каталонську "Барселону". Гравець за 5 років заробить в цілому 105 мільйонів євро.

Трансфер обійшовся "Барсі" в 120 мільйонів євро – ця сума була прописана в контракті 28-річного форварда з його колишнім клубом "Атлетіко" в якості відступних.

Трансфер Грізманн – п'ятий в рейтингу найдорожчих за всю історію футболу.

Більше нього заплатили тільки за Неймара ( "ПСЖ", 222 млн євро), Киліана Мбаппе ( "ПСЖ", 180 млн), Жоау Фелікса ( "Атлетіко", 127) і Філіпа Коутіньйо ( "Барселона", 120 млн).

Трансфер Коутиньо вище в рейтингу, тому що в угоду були включені різні бонуси, які "Барса" повинна виплачувати колишньому клубу бразильця, "Ліверпулю", при виконанні певних умов.

Відзначимо, що перехід француза супроводжувався гучним скандалом. Мадридський клуб має намір зажадати ще 80 млн євро за трансфер француза, оскільки вважає, що футболіст підписав контракт з "Барсою" ще 9 березня, коли відступні становили 200 млн євро.

Пункт, згідно з яким відступні 28-річного француза зменшилися з 200 мільйонів до 120 мільйонів, вступив в силу 1 липня.

В "Атлетіко" вважають, що "Барселона" узгодила умови трансферу з Грізманном до цієї дати, і тому наполягають, що повинні отримати 200 мільйонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Антуан Грізманн влаштував бойкот, відмовившись тренуватися з мадридським "Атлетіко" через трансфер в "Барселону".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!