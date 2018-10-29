"Одягне перуку": легенда "Динамо" наїхав на футболістів після поразки від "Львова"

Селекціонер київського "Динамо", легендарний футболіст Олександр Заваров виступив із жорсткою критикою команди за поразку від "Львова" в 13-му турі Прем'єр-ліги. На думку фахівця, футболісти зобов'язані переглянути своє ставлення до роботи.

"Після перемог у Лізі Європи не можна так розслаблятися. Не тільки тренери, а й футболісти повинні зробити для себе висновки. Кращий аналіз буде, якщо будь-який гравець одягне перуку і пройде разом із вболівальниками від "Олімпійського" до станції метро. Вони почують всю характеристику про себе, про команду, як вони грають. Це буде позитивний ефект, адже грають для результату, для вболівальників", — наводить слова Заварова "Динамоманія".

"Динамо" Київ від Шурика

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич пояснив поразку від "Львова" тим, що його гравці не могли знайти вільні зони в обороні суперника.