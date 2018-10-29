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"Одягне перуку": легенда "Динамо" наїхав на футболістів після поразки від "Львова"

2.7тЧитати матеріал російською

Селекціонер київського "Динамо", легендарний футболіст Олександр Заваров виступив із жорсткою критикою команди за поразку від "Львова" в 13-му турі Прем'єр-ліги. На думку фахівця, футболісти зобов'язані переглянути своє ставлення до роботи.

"Після перемог у Лізі Європи не можна так розслаблятися. Не тільки тренери, а й футболісти повинні зробити для себе висновки. Кращий аналіз буде, якщо будь-який гравець одягне перуку і пройде разом із вболівальниками від "Олімпійського" до станції метро. Вони почують всю характеристику про себе, про команду, як вони грають. Це буде позитивний ефект, адже грають для результату, для вболівальників", — наводить слова Заварова "Динамоманія".

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"Одягне перуку": легенда "Динамо" наїхав на футболістів після поразки від "Львова"

"Динамо" Київ від Шурика

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич пояснив поразку від "Львова" тим, що його гравці не могли знайти вільні зони в обороні суперника.

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Олександр Заваров
Об'єкт
ФК Динамо Київ
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