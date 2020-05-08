Захисник "Манчестер Сіті" Кайл Уокер, який раніше порушив карантин, влаштувавши вечірку з повіями, поскаржився на журналістів, "які переслідують його по п'ятах".

"Нещодавно я пережив один з найскладніших періодів в моєму житті, за який я беру повну відповідальність на себе. Однак зараз я впевнений, що мене переслідують. Ця ситуація впливає не тільки на мене, а й на мою сім'ю і моїх маленьких дітей. Що зробили мої батьки і сестра, щоб журналісти стежили за мною до порога їхнього дому. Мене не залишає відчуття, що за мною стежать по п'ятах. Я не відчуваю себе в безпеці навіть вдома – хто цього заслуговує?" – запитує Уокер у себе в Instagram.

Кайл Уокер МК

Відзначимо, що футболіст не зміг стриматися після того, як ЗМІ повідомили про те, що він тричі за день порушив карантин. Захисник відправився до сусіднього міста, щоб відвідати своїх батьків і сестру.

Нагадаємо, що Кайл Уокер є одноклубником українця Олександра Зінченка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку квітня Уокер був викритий у запрошенні двох повій в орендований будинок в Манчестері.