Одноклубник Зінченка Кайл Уокер, який влаштував вечірку з повіями, поскаржився на переслідування
Захисник "Манчестер Сіті" Кайл Уокер, який раніше порушив карантин, влаштувавши вечірку з повіями, поскаржився на журналістів, "які переслідують його по п'ятах".
"Нещодавно я пережив один з найскладніших періодів в моєму житті, за який я беру повну відповідальність на себе. Однак зараз я впевнений, що мене переслідують. Ця ситуація впливає не тільки на мене, а й на мою сім'ю і моїх маленьких дітей. Що зробили мої батьки і сестра, щоб журналісти стежили за мною до порога їхнього дому. Мене не залишає відчуття, що за мною стежать по п'ятах. Я не відчуваю себе в безпеці навіть вдома – хто цього заслуговує?" – запитує Уокер у себе в Instagram.
Відзначимо, що футболіст не зміг стриматися після того, як ЗМІ повідомили про те, що він тричі за день порушив карантин. Захисник відправився до сусіднього міста, щоб відвідати своїх батьків і сестру.
Нагадаємо, що Кайл Уокер є одноклубником українця Олександра Зінченка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку квітня Уокер був викритий у запрошенні двох повій в орендований будинок в Манчестері.