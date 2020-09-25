Одноклубник Зінченка: Коноплянка міг закінчити мою кар'єру в збірній Англії

Англійський захисник "Манчестер Сіті" Кайл Вокер згадав своє перше протистояння з Євгеном Коноплянкою у матчі проти збірної України.

В інтерв'ю на YouTube-каналі журналістки Влади Седан Щеглової він зізнався, що довгий час не міг навіть торкнутися м'яча, коли той був у нашого співвітчизника. Одноклубник Олександра Зінченка звернувся до Коноплянки, сказавши, що той мало не закінчив його кар'єру в збірній Англії.

"Коли мені було 20, і я тільки почав грати за збірну, ми протистояли Україні. Не можу пригадати, де це було, на якому стадіоні. Я концентрувався лише на своїй грі. У перші 60 хвилин матчу я не міг відібрати у нього м'яч, навіть торкнутися його. Він був сильний, як Роналдо. Насамперед я б хотів сказати: "Привіт, як ти? Ти був таким близьким до того, щоб закінчити мою кар'єру в збірній Англії. Маю зняти перед тобою капелюха". Коноплянка дуже хороший футболіст", – заявив Вокер.

Зазначимо, що поєдинок, про який говорить англієць, відбувся 10 вересня 2013 року в межах відбору до ЧС-2014 в Києві на НСК "Олімпійський" і закінчився нульовою нічиєю. Тоді захиснику було 23 роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вокер потрапив у скандал під час карантину, влаштувавши вечірку з повіями.