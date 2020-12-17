Одноклубник Ярмоленка забив гол-шедевр ударом через себе. Відео

У матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) між "Вест Хемом" і "Кристал Пелас" був забитий неймовірний за красою гол.

Клуб, кольори якого захищає українець Андрій Ярмоленко, до перерви програвав із рахунком 0:1 після голу Крістіана Бентеке. У другому таймі лондонці пішли вперед і почали створювати небезпечні моменти біля воріт суперника.

На 55-й хвилині "Вест Хем" організував флангову атаку, яка закінчилася навісом у центр штрафного майданчика, де на м'яч вже чекав нападник Себастьян Алле. Незважаючи на високий зріст, він зумів скластися і завдати сильного удару в падінні через себе, після якого ігровий снаряд без шансів для голкіпера влетів у верхній кут воріт.

Відзначимо, що Ярмоленко вийшов на поле на 80-й хвилині матчу, але результативними діями не запам'ятався.

Після нічиєї з рахунком 1:1 "Вест Хем" посідає 7-ме місце в таблиці з 21 очком після 13 поєдинків, а "Пелас" йде 13-м з 18 пунктами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Манчестер Сіті" без Олександра Зінченка сенсаційно втратив очки у зустрічі з одним з головних аутсайдерів АПЛ "Вест Бромвічем".