Одноклубник українця Яремчука: ми були шоковані його словами

Одноклубник українця Романа Яремчука по "Генту" Алессіо Кастро-Монтес зізнався, що футболісти були шоковані тим, як він розкритикував гру команди під керівництвом Ласло Бьолені.

"Ми були шоковані його словами. Яремчук не є тією людиною, яку ми часто чуємо в роздягальні, або тим, хто може перевернути все догори дригом. Те, що він сказав, дійсно відчувалося всередині команди, але було вимовлено занадто грубо. Звичайно, я можу зрозуміти його невдоволення, адже українець використовує свої атакуючі навички, а ми грали від оборони. Будемо сподіватися, що ми будемо набирати більше очок, і ця проблема буде вирішена", – цитує слова Кастро-Монтеса видання BelgiumSoccer.

Нагадаємо, що наставник "Гента" порадив Яремчуку шукати новий клуб, якщо йому не подобається стиль гри команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець помирився з Бьолені, який сказав, що не збирається мститися нашому співвітчизнику.

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