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Один з найдорожчих футболістів світу забив гол пенісом - опубліковано відео

1.4т Читати матеріал російською

Один з найдорожчих футболістів світу півзахисник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба забив гол незвичайним чином на тренуванні команди.

Під час занять на передсезонному зборі в Австралії м'яч після виносу захисника влучив французу між ніг, після чого від геніталій відскочив у сітку. Погба, незважаючи на біль, відсвяткував взяття воріт, але пізніше все ж взяв паузу, щоб перечекати больові відчуття.

У сезоні, що завершився, Погба в 35 матчах англійської національного чемпіонату став автором 13 забитих м'ячів (7 - з пенальті) і 9 результативних передач, а також отримав 6 жовтих карток. Контракт француза з "Манчестер Юнайтед" діє до літа 2021 року.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишній нападник "Дніпра" відзначився незвичайним голом за свій новий клуб в Іспанії. 31-річний футболіст "Атлетіко" поклав початок розгрому "Алавеса", забивши на 25-й хвилині м'яч чоловічим достоїнством.

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Особа
Поль Погба
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