Один із лідерів "Зорі" заразився коронавірусом перед матчем із "Шахтарем"

Михайло Морозов Футбол 13:45, 15.09.2020 Оновлено: 14:29, 15.09.2020

Один із лідерів "Зорі" Дмитро Хомченовський заразився коронавірусом перед матчем третього туру української Прем'єр-ліги проти донецького "Шахтаря", який заплановано на 20 вересня.

Як повідомляється на офіційному сайті луганського клубу, футболіст відчув нездужання, після чого негайно здав ПЛР-тест, який виявився позитивним. Тепер Хомченовський перебуває на самоізоляції під наглядом лікаря "Зорі". Зазначається, що команда продовжує готуватися до матчу проти "Шахтаря" у звичайному режимі.

У сезоні 2019/20 півзахисник узяв участь у 25 матчах луганчан у першості України, а в нинішньому чемпіонаті з'являвся в стартовому складі в обох іграх "Зорі" в УПЛ.

Нагадаємо, що раніше поєдинок "гірників" проти "Руху" було перенесено через спалах коронавірусу у львівському клубі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Руху" Григорій Козловський запропонував змінити регламент української Прем'єр-ліги через COVID-19.

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