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Один із лідерів "Зорі" заразився коронавірусом перед матчем із "Шахтарем"

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
1,9 т.
Дмитро Хомченовський

Один із лідерів "Зорі" Дмитро Хомченовський заразився коронавірусом перед матчем третього туру української Прем'єр-ліги проти донецького "Шахтаря", який заплановано на 20 вересня.

Як повідомляється на офіційному сайті луганського клубу, футболіст відчув нездужання, після чого негайно здав ПЛР-тест, який виявився позитивним. Тепер Хомченовський перебуває на самоізоляції під наглядом лікаря "Зорі". Зазначається, що команда продовжує готуватися до матчу проти "Шахтаря" у звичайному режимі.

У сезоні 2019/20 півзахисник узяв участь у 25 матчах луганчан у першості України, а в нинішньому чемпіонаті з'являвся в стартовому складі в обох іграх "Зорі" в УПЛ.

Нагадаємо, що раніше поєдинок "гірників" проти "Руху" було перенесено через спалах коронавірусу у львівському клубі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Руху" Григорій Козловський запропонував змінити регламент української Прем'єр-ліги через COVID-19.

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