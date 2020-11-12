Один з лідерів "Реала": футболісти – маріонетки ФІФА та УЄФА

Михайло Морозов Футбол 12:20, 12.11.2020

Один з лідерів мадридського "Реала" півзахисник Тоні Кроос розкритикував ідею створення так званої європейської Суперліги, до якої мають увійти найсильніші команди з топчемпіонатів Старого світу.

Він вважає, що футболісти стали заручниками бажання світових футбольних організацій заробити якомога більше грошей. На думку німця, не потрібно ламати те, що раніше працювало без будь-яких проблем.

"Зі створенням всіх цих нових турнірів футболісти все більше виглядають маріонетками ФІФА та УЄФА. Ці змагання придумують, щоб висмоктати всі соки з гравців і заробити якомога більше грошей. Коли щось добре працює, потрібно залишити все, як є", – цитує слова Крооса видання Goal.

Як повідомляв OBOZREVATEL, старт європейської Суперліги запланований на 2022 рік.

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