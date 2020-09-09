Один з лідерів "Динамо" може перейти в "Мілан": названо умову

"Мілан" всерйоз зацікавився Віталієм Миколенком після зустрічі з його представниками.

Представники лівого захисника київського "Динамо" Віталія Миколенко Стефано Антонеллі і Фабіо Парізі провели переговори з керівництвом "Мілана".

Як повідомляє видання MilanNews, незважаючи на серйозний інтерес з боку "россонері" ("червоно-чорні" – Ред.), обов'язковою умовою для переходу українського футболіста в італійський гранд є продаж Дієго Лаксальта, який виступає на тій же позиції, що і Миколенко.

Український футболіст є одним з ключових гравців "Динамо". У сезоні 2019/20 він взяв участь у 36 матчах киян у всіх турнірах, забивши чотири голи і віддавши сім результативних передач. Його вартість за версією Transfermarkt становить 13 мільйонів євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у послугах Миколенко також зацікавлений "Манчестер Юнайтед".

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!