Один з лідерів "Динамо" хоче залишити клуб

"Зоря" найближчим часом може орендувати півзахисника "Динамо" Миколу Шапаренка. Сам футболіст практично домовився з луганським клубом про умови угоди.

Як повідомляє Zarya.lg.ua, Шапаренко хотів би змінити "Динамо" на "Зорю", оскільки зацікавлений в отриманні постійної ігрової практики. Нагадаємо, раніше Олександр Хацкевич перевів молодого гравця в дублюючу команду.

Микола Шапаренко ФК "Динамо"

За даними ЗМІ, "Динамо" має намір віддати півзахисника в оренду луганчанам на один сезон. Офіційної реакції київського клубу на цю інформацію не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше форвард "Динамо" Русин перейшов у новий клуб.

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