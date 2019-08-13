Один з лідерів "Динамо" хоче залишити клуб

"Зоря" найближчим часом може орендувати півзахисника "Динамо" Миколу Шапаренка. Сам футболіст практично домовився з луганським клубом про умови угоди.
Як повідомляє Zarya.lg.ua, Шапаренко хотів би змінити "Динамо" на "Зорю", оскільки зацікавлений в отриманні постійної ігрової практики. Нагадаємо, раніше Олександр Хацкевич перевів молодого гравця в дублюючу команду.
Микола Шапаренко
ФК "Динамо"
За даними ЗМІ, "Динамо" має намір віддати півзахисника в оренду луганчанам на один сезон. Офіційної реакції київського клубу на цю інформацію не було.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше форвард "Динамо" Русин перейшов у новий клуб.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".