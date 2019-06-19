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Один із кращих форвардів світу зізнався у вживанні наркотиків

1.4тЧитати матеріал російською

Бразилець Маріо Жардел – ексфорвард португальських клубів "Порту", "Спортинг", турецького "Галатасарая" та інших іменитих команд, зізнався у вживанні наркотиків.

"Я прийшов у світ наркотиків із цікавості, коли виступав у Європі. Зустрів у той період свого життя деяких людей, які й запропонували мені спробувати препарати. У відпустці я регулярно вживав наркотики, адже під час сезону заважав допінг-контроль", — цитує футболіста Marca.

Маріо Жардел

Маріо Жардел

Бразилець заявив, що наркотики — одна з головних проблем сучасного футболу.

"У гравців багато грошей, тому для них існує безліч пасток — цікавість, спокуси. Але зараз я вільний від наркотиків. Хочу допомогти молодим футболістам, щоб вони не робили моїх помилок", — зізнався 45-річний Жардел.

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На початку 2000-х років Жардел вважався одним із кращих форвардів у світі. Гравець двічі завойовував Золоту бутсу — в 1999 і 2002 роках. За "Порто" Жардел зіграв 125 матчів, у яких забив 130 голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної Росії із хокею Євген Кузнєцов потрапив у гучний скандал після того, як у мережі з'явилося відео, на якому спортсмен зображений у кадрі з невідомою дівчиною і речовинами, схожими на наркотики.

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Теги
ФК ПортуСпортінгГалатасарай Стамбул
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