Один з головних талантів "Динамо" отримав важку травму в останньому матчі сезону. Відео

Півзахисник "Динамо" Артем Шулянскій, який є одним з головних талантів столичної команди, отримав розрив хрестоподібної зв'язки лівого коліна в 13-му турі молодіжного чемпіонату України.

Шулянскій отримав травму t.me/shakhov_shakhov/1828

19-річний футболіст вийшов на заміну на 57-й хвилині в матчі проти однолітків з "Колоса", але зумів зіграти менше 20 хвилин. В одному з епізодів після жорсткого підкату суперника київський хавбек схопився за коліно і був змушений покинути поле. Так як всі заміни у столичної команди були вичерпані, вона догравала в меншості. Зустріч завершилася перемогою "біло-синіх" з рахунком 5:0.

Шулянскій є вихованцем академії "Динамо", виступав в першості Дитячо-юнацької футбольної ліги. Виступав за різні юнацькі збірні України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голландський футболіст не зміг взяти участь в матчі через курйозну травму.

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