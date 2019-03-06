"Один нападник": Хацкевич розповів про підготовку "Динамо" до матчу з "Челсі"

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич і віце-капітан команди Віктор Циганков розповіли про настрій команди перед першим матчем чвертьфіналу Ліги Європи. Суперником єдиного представника України в єврокубках стане лондонський "Челсі".

Білоруський фахівець зізнався, ким збирається замінити форварда Франа Соля, який отримав серйозну травму в матчі УПЛ проти "Десни".

"У нас один нападник. Завтра вийде Назарій Русин. А хто з'явиться замість Беньяміна Вербича, ми завтра вирішимо", - сказав Хацкевич на передматчевій прес-конференції.

У свою чергу Циганков дав оптимістичний прогноз на майбутню гру.

"Наша команда росте і я впевнений, що у нас є потенціал грати в Лізі чемпіонів. Хочеться грати з найсильнішим складом "Челсі", щоб перевірити свій рівень. Травма будь-якого футболіста - це велика втрата, і я сподіваюся, що наша команда подарує завтра надію своєю гарною грою", - заявив український півзахисник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина колишнього футболіста київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина потрапила в жахливу ДТП в Туреччині. У таксі, на якому їхала дівчина, врізалася зустрічна машина.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал