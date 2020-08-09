Одеські митники знищили дві тисячі футбольних м'ячів з написом Євро-2020

Максим Іншаков Футбол 14:59, 9.08.2020 Оновлено: 15:05, 9.08.2020

В Одесі митники знищили дві тисячі контрабандних футбольних м'ячів з незаконно нанесеним логотипом чемпіонату Європи з футболу-2020. Товар прибув в порт з Пакистану

Несанкціоноване використання логотипу порушує авторські права на інтелектуальну власність, які належать УЕФА.

За інформацією Думської, після затримання м'ячів на митниці, з них спершу стерли логотип Євро-2020, а через кілька днів відправили на контрольовану утилізацію.

Контрабандні м'ячі в порту Одеси
Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня УЄФА ухвалив остаточне рішення про перенесення фінальної частини Євро-2020 через пандемію коронавiрусу. Згідно з вердиктом, чемпіонат Європи відбудеться влітку 2021 року.

Раніше Блохін назвав перенесення чемпіонату Європи з футболу 2020 року образливим для збірної України.

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