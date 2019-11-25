"Обов'язково потрібен": Михайличенко висловився про нововведення в УПЛ

Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко поділився думкою про введення системи VAR (відео-асистент арбітра) в українській Прем'єр-лізі.

Олексій Михайличенко

"Я думаю, що в чемпіонаті України обов'язково потрібен VAR. Тому що багато суддів припускаються невимушених помилок, які можуть вплинути на результат. Це практика всього світу. Пенальті, взяття воріт, червоні картки – це ті моменти, які впливають на гру. Щоб у цих епізодах краще розбиратися, необхідна система VAR", – сказав Михайличенко в ефірі програми "Профутбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в українському футболі трапилася історична подія – у матчі чемпіонату країни був призначений перший пенальті за допомогою системи відеодопомоги арбітрам (VAR).

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