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25 листопада • оновлено в 14:51
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"Обов'язково потрібен": Михайличенко висловився про нововведення в УПЛ

1.5т
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Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко поділився думкою про введення системи VAR (відео-асистент арбітра) в українській Прем'єр-лізі.

Олексій Михайличенко

Олексій Михайличенко

"Я думаю, що в чемпіонаті України обов'язково потрібен VAR. Тому що багато суддів припускаються невимушених помилок, які можуть вплинути на результат. Це практика всього світу. Пенальті, взяття воріт, червоні картки – це ті моменти, які впливають на гру. Щоб у цих епізодах краще розбиратися, необхідна система VAR", – сказав Михайличенко в ефірі програми "Профутбол".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в українському футболі трапилася історична подія – у матчі чемпіонату країни був призначений перший пенальті за допомогою системи відеодопомоги арбітрам (VAR).

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Автор
Денис Карпов
Особа
Олексій Михайличенко
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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