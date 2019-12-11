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11 грудня • оновлено в 12:25
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"Обі*ралися": футболіст "Зеніта" прокоментував фіаско в Лізі чемпіонів

1.4т
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Нападник російського "Зеніту" Артем Дзюба одним словом прокоментував епічний виліт команди з єврокубків.

Артем Дзюба

Артем Дзюба

Команда з Санкт-Петербурга на виїзді зазнала розгромної поразки від португальської "Бенфіки" в матчі 6-го туру групового турніру Ліги чемпіонів з рахунком 0:3.

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Форвард пітерського клубу Артем Дзюба, пройшовши в мікстзоні після гри повз журналістів, коротко зазначив: "Ну, що тут говорити? Є тільки одне слово – обі*ралися".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на даний момент відомі володарі 14 з 16-ти путівок в плейоф Ліги чемпіонів. За два останніх пропуски в 1/8 фіналу бореться і чемпіон України донецький "Шахтар", який приймає в середу "Аталанту".

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Автор
Денис Карпов
Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Артем Дзюба
Місце
Португалія Лісабон
Теги
ФК Зеніт ФК Бенфіка
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