"Обі*ралися": футболіст "Зеніта" прокоментував фіаско в Лізі чемпіонів

Нападник російського "Зеніту" Артем Дзюба одним словом прокоментував епічний виліт команди з єврокубків.

Артем Дзюба

Команда з Санкт-Петербурга на виїзді зазнала розгромної поразки від португальської "Бенфіки" в матчі 6-го туру групового турніру Ліги чемпіонів з рахунком 0:3.

Форвард пітерського клубу Артем Дзюба, пройшовши в мікстзоні після гри повз журналістів, коротко зазначив: "Ну, що тут говорити? Є тільки одне слово – обі*ралися".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на даний момент відомі володарі 14 з 16-ти путівок в плейоф Ліги чемпіонів. За два останніх пропуски в 1/8 фіналу бореться і чемпіон України донецький "Шахтар", який приймає в середу "Аталанту".

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