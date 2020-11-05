Матчами в групах Е, F, G і H завершився 3-й тур футбольної Ліги чемпіонів сезону 2020/2021.

Серед результатів варто відзначити грандіозну сенсацію в Стамбулі, де місцевий "Башакшехiр" здобув першу перемогу в своїй історії в ЛЧ, обігравши легендарний "Манчестер Юнайтед" (2:1).

Крім того, синхронні невдачі зазнали російські "Зеніт" і "Краснодар". Обидва клуби вигравали, але упустили перемоги. "Зеніт" за 7 хвилин до фінального свистка пропустив від "Лаціо" (1:1), а "Краснодар", виграючи 2:0, отримав три голи від "Севільї".

"Севілья" Іспанія – "Краснодар" Росія 3:2 (1:2, 2:0)

Голи: 0:1 – 17 Сулейманов, 0:2 – 21, пенальті Берг, 1:2 – 42 Ракітіч, 2:2 – 69 Ен-Несірі, 3:2 – 72 Ен-Несірі.

Севілья – Вацлік, Кунді (Оскар Родрігес, 34), Ескудеро (Акунья, 34), Дієго Карлос, Навас, Жордан (Ен-Несірі, 60), Ракітіч, Гудель, Окампос, Мунір (Фернандо, 60), де Йонг (Карім Рекік , 83).

Краснодар – Сафонов, Чернов, Рамірес (Сорокін, 46), Мартинович, Панталеао, Газінський, Уткін (Вандерсон, 75), САБО (Сперцян, 34; Классон, 65), Ольссон, Сулейманов, Берг.

Попередження: Кунді (16), Оскар Родрігес (49), Сперцян (51), Панталеао (59), Берг (90).

Вилучення: Навас (45).

"Челсі" Англія – "Ренн" Франція 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 10, пенальті Вернер, 2:0 – 41, пенальті Вернер, 3:0 – 50 Абрахам.

Челсі – Менді, Зума, Джеймс, Чілуелл (Емерсон, 63), Тіаго Сілва (Рюдігер, 68), Канте (Ковачич, 63), Маунт, Жоржина, Зіеш (Хадсон-Одоі, 75), Абрахам (Жиру, 63), Вернер.

Ренн – Гоміс, Агерд, Далберт, Да Сільва, Траоре, Буріжо, Леа силіку (Трюффер, 46), Тер'є (Доку, 62), Нзонзі (Греньє, 62), Гбоо (Дель Кастії, 62), Гірассі (Юну, 76 ).

Попередження: Далберт (10), Канте (26), Зіеш (32), Жоржина (65), Ковачич (79), Дель Кастії (89).

Вилучення: Далберт (40).

"Зеніт" Росія – "Лаціо" Італія 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 32 Єрохін, 1:1 – 82 Кайседо.

Зеніт – Кержаков, Ракицький, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков (Круговий, 78), Барріос, Кузя (Вендел, 90), Єрохін (Мостовий, 61), Оздоєв (Суторміна, 90), Караваєв, Дзюба.

Лаціо – Рейну, Габаррон, Худт, Ачербі, Марушич, Пароло (Катальді, 52), Милинкович-Савич, Фарес (Перейра, 59), Жан-Даніель Акпа-Акпро, Корреа (Луїс Феліпе, 85), Мурік (Кайседо, 59).

Попередження: Жан-Даніель Акпа-Акпро (4), Кузя (7), Милинкович-Савич (59), Кайседо (77), Барріос (78), Ловрен (85), Рейну (85), Круговий (86).

"Брюгге" Бельгія – "Боруссія" Д Німеччина 0:3 (0:3, 0:0)

Голи: 0:1 – 14 Азар, 0:2 – 18 Холанд, 0:3 – 32 Холанд.

Брюгге – Міньоле, Делі, Мата, Коссуну, Соболь, Рітс, Ванаку (Схрейверс, 85), Діатто, Вормер (баланте, 71), Ланг (де Кетеларе, 76), Денніс (Крменчік, 85).

Боруссія Д – Бюркі, Геррейро, Меньє (морів, 84), Аканджі, Дауд, Брандт (Ройс, 72), Рейну (Пасслак, 77), Азар, Вітцель, Ділейні (Беллінгем, 72), Холанд (Рейньер, 84).

"Ференцварош" Угорщина – "Ювентус" Італія 1:4 (0:1, 1:3)

Голи: 0:1 – 7 Мората, 0:2 – 60 Мората, 0:3 – 72 Диба, 0:4 – 81, автогол Двалі, 1:4 – 90 Болі.

Ференцварош – Дібус, Ботка (Хайстер, 68), Двалі, Ловренчіч, Блажіч, Ізаел (Болі, 74), Сомаліу, Нген (Мак, 73), Шигера, Зубков (Узун, 80), Харатін.

Ювентус – Шченсни, К'єлліні, Данило, Бонуччі, Ремзі (Маккенна, 53), Куадрадо (Фработта, 76), Рабьо, Артур (Бентанкур, 46), К'єза (Федеріко Бернардескі, 76), Роналду, Мората (Диба, 67).

Попередження: Ботка (19).

"Барселона" Іспанія – "Динамо" Київ Україна 2:1 (1:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 5, пенальті Мессі, 2:0 – 65 Піке, 2:1 – 75 Циганков.

Барселона – тер Стеген, Альба, Піке, Дест, Пьянич (Серджіо Роберто, 60), де Йонг, Педрі (Ален, 83), Бускетс (Лангле, 74), Фаті (Трінкал, 74), Грізманн (Дембеле, 60), Мессі.

Динамо Київ – Нещерет, Забарний, Шабанов, Кендзьора, Попов, Шепелев, Андрієвський, Циганков, Буяльський (Ледньов, 86), Родрігеш (де Пена, 71), Супряга (Вербич, 71).

Попередження: Буяльський (70).

"Істанбул" Туреччина – "Манчестер Юнайтед" Англія 2:1 (2:1, 0:0)

Голи: 1:0 – 12 Ба, 2:0 – 40 Вішча, 2:1 – 43 Марсьяль.

Істанбул – Гюнок, Рафаел, Шкртел, Болінголі-Мбомбо, Єпуряну, Кахведжі (Карлуш Понкі, 90), Вішча, Озджан (Топал, 87), Алексич, Тюрюч, Ба (Гульбрандсен, 80).

Манчестер Юнайтед – Хендерсон, Уан-Біссака (ФМСУ-Менса, 76), Шоу, Туанзебе (Мактоміні, 46), Магуайр, Матіч, Бруну Фернандеш, Мата (Кавані, 61), ван де Бек (Погба, 61), Решфорд ( Грінвуд, 76), Марсьяль.

Попередження: Туанзебе (20), Шкртел (89).

"РБ Лейпциг" Німеччина – ПСЖ Франція 2:1 (1:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 6 Ді Марія, 1:1 – 41 Нкунку, 2:1 – 57, пенальті Форсберг.

РБ Лейпциг – Гулачі, Анхеліньо, Конате, Упамекано, Мукіеле (Хенріхс, 64), Нкунку, Забітцер (Камплі, 90), Ольмо (Поульсен, 64), Айдара (Адамс, 76), Форсберг (Клюйверт, 76), Орбан.

ПСЖ – Навас, Флоренці (Рафінья, 84), Кімпембе, Курзава (Баккер, 73), Маркіньос, Еррера, Данилу Перейра, Сарабія (КЕРЕРА, 73), Гуйє, Ді Марія, Кін.

Попередження: Упамекано (15), Кімпембе (19), Конате (25), Гуйє (37), Курзава (67).

Вилучення: Гуйє (69), Кімпембе (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Шахтар" розгромно програв менхенгладбахської "Боруссії", (0:6) встановивши два клубних антирекорди.