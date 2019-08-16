"Обдурили!" Суркіс жорстко звернувся до гравців "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс не приховував свого обурення від вильоту команди з Ліги чемпіонів.

Під час презентації тренерського штабу Олексія Михайличенка бос "біло-синіх" жорстко звернувся до футболістів.

"Якби я був оптимістом, я б сказав, виходячи звідси, що ті завдання, які перед вами стоять, вони будуть виконані. Але, на жаль, ви і я як президент клубу, обдурили очікування вболівальників. Не кажучи вже про те, що ви обдурили мене, тому що я вам задавав пряме запитання: ви готові до великих завдань? Це було про виграш чемпіонату і попадання в Лігу чемпіонів. Як ми бачимо сьогодні, ви ці завдання виконати не змогли", – заявив Суркіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Суркіс вперше прокоментував призначення Олексія Михайличенка новим тренером "Динамо".

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