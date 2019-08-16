Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Обдурили!" Суркіс жорстко звернувся до гравців "Динамо"

Читати матеріал російською

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс не приховував свого обурення від вильоту команди з Ліги чемпіонів.

Під час презентації тренерського штабу Олексія Михайличенка бос "біло-синіх" жорстко звернувся до футболістів.

Новини
Провідник Шеви та Мілевського: 5 цікавих фактів про нового тренера "Динамо" Михайличенка

"Якби я був оптимістом, я б сказав, виходячи звідси, що ті завдання, які перед вами стоять, вони будуть виконані. Але, на жаль, ви і я як президент клубу, обдурили очікування вболівальників. Не кажучи вже про те, що ви обдурили мене, тому що я вам задавав пряме запитання: ви готові до великих завдань? Це було про виграш чемпіонату і попадання в Лігу чемпіонів. Як ми бачимо сьогодні, ви ці завдання виконати не змогли", – заявив Суркіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Суркіс вперше прокоментував призначення Олексія Михайличенка новим тренером "Динамо".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Ігор Суркіс Олексій Михайличенко
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
5
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...