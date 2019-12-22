Головна Новини
22 грудня • оновлено в 18:47
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Обдурили нахабно і цинічно": ексфутболіст збірної України зізнався про "Л/ДНР"

2.7т
Читати матеріал російською

Експівзахисник "Спартака", "Дніпра" і "Таврії" Максим Калiнiченко, який нині мешкає в Москві, розповів про наслідки агресії Росії на сході України.

"Обдурили нахабно і цинічно": ексфутболіст збірної України зізнався про "Л/ДНР"

"Знаю багато людей, які були змушені виїхати з України, хоча провели там практично все життя, залишили роботу, домiвки, сім'ї. Звичайно, є і ті, хто постраждав фізично. Для мене немає ні "ДНР", ні "ЛНР". Що це таке? Людей, не самих розумних і освічених, обдурили. Нахабно і цинічно. Додати нічого, для мене це болюча тема", - цитує футболіста "Спорт24".

Новини
Під портретом Путіна: збірна України виступила в Росії разом з "ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше так зване міністерство спорту "ДНР" опублікувала вигадану інформацію про успіх своїх "громадян" на турнірі з художньої гімнастики в Португалії.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Максим Богданов
Особа
Максим Калиниченко
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
5
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куралесов Вася
Куралесов Вася
"Людей, не самых умных и образованных, обманули. Нагло и цинично."-таки да, тут не поспоришь...зато теперь без биндер и Омерику не кормлять-жизнь-ляпота...у пушилина уже такая ряха шо скоро треснет, гы! ну а у остальным дырляндийцам остается только затянуть пояса потуже и продолжать кричать "ХУНТА, ДАЙ ЖРАТЬ"...
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
. Талисман
. Талисман
Куралесов Вася, Золотые слова!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Сказал очень умный и очень образованный)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги