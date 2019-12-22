"Обдурили нахабно і цинічно": ексфутболіст збірної України зізнався про "Л/ДНР"

Експівзахисник "Спартака", "Дніпра" і "Таврії" Максим Калiнiченко, який нині мешкає в Москві, розповів про наслідки агресії Росії на сході України.

"Знаю багато людей, які були змушені виїхати з України, хоча провели там практично все життя, залишили роботу, домiвки, сім'ї. Звичайно, є і ті, хто постраждав фізично. Для мене немає ні "ДНР", ні "ЛНР". Що це таке? Людей, не самих розумних і освічених, обдурили. Нахабно і цинічно. Додати нічого, для мене це болюча тема", - цитує футболіста "Спорт24".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше так зване міністерство спорту "ДНР" опублікувала вигадану інформацію про успіх своїх "громадян" на турнірі з художньої гімнастики в Португалії.

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