О котрій сьогодні Брюгге – Динамо: всі трансляції

Віце-чемпіон України ФК Динамо Київ у вівторок, 6 серпня, почне виступи в Лізі чемпіонів.
Підопічні Олександра Хацкевича в першому матчі третього кваліфікаційного раунду зіграють на виїзді з бельгійським "Брюгге".
О КОТРІЙ СЬОГОДНІ БРЮГГЕ – ДИНАМО
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ян Брейдель". Початок матчу – о 21:30 за київським часом.
OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Брюгге – Динамо.
ТРАНСЛЯЦІЯ БРЮГГЕ – ДИНАМО
В Україні побачити протистояння команд можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі 2+2.
Крім того, онлайн-відеотрансляцію дивіться на порталі ТСН "Проспорт".
У Росії репортаж з Брюгге проведуть відразу три телеканали – "Матч ТВ", "Матч! Планета" та "Матч! Футбол 2".
Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" дізналося суперника в плей-офф Ліги чемпіонів в разі перемоги в протистоянні з "Брюгге".
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