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О котрій сьогодні Брюгге – Динамо: всі трансляції

1.5т Читати матеріал російською

Віце-чемпіон України ФК Динамо Київ у вівторок, 6 серпня, почне виступи в Лізі чемпіонів.

Підопічні Олександра Хацкевича в першому матчі третього кваліфікаційного раунду зіграють на виїзді з бельгійським "Брюгге".

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О КОТРІЙ СЬОГОДНІ БРЮГГЕ – ДИНАМО

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ян Брейдель". Початок матчу – о 21:30 за київським часом.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Брюгге – Динамо.

ТРАНСЛЯЦІЯ БРЮГГЕ – ДИНАМО

В Україні побачити протистояння команд можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі 2+2.

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Крім того, онлайн-відеотрансляцію дивіться на порталі ТСН "Проспорт".

У Росії репортаж з Брюгге проведуть відразу три телеканали – "Матч ТВ", "Матч! Планета" та "Матч! Футбол 2".

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" дізналося суперника в плей-офф Ліги чемпіонів в разі перемоги в протистоянні з "Брюгге".

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Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ліга чемпіонів Динамо – Брюгге
Місце
Бельгія Брюгге
Теги
ФК Брюгге ФК Динамо Київ
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