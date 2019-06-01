О котрій фінал Ліги чемпіонів: всі трансляції

Англійські "Тоттенхем" і "Ліверпуль" зійдуться в битві за кубок переможця Ліги чемпіонів сезону 2018/2019.
Матч відбудеться в суботу, 1 червня, на стадіоні "Ванда Метрополітан" в столиці Іспанії Мадриді. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію фіналу Ліги чемпіонів Тоттенхем – Ліверпуль.
О КОТРІЙ СЬОГОДНІ ФІНАЛ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ
Початок поєдинку заплановано на 22:00 за київським, мінським і московським часом. У Казахстані показ гри стартує о 01:00 неділі, 2 червня.
It's almost here. #UCLfinal pic.twitter.com/f6YkEXLnk1- UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 31 травня 2019 р
ТРАНСЛЯЦІЯ ФІНАЛУ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ
В Україні протистояння "Тоттенхема" і "Ліверпуля" в прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1". Показ матчу буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю експертів.
У Росії права на трансляцію зустрічі придбали "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1". Тут глядачі також зможуть ознайомитися з думкою аналітиків.
У Білорусі футбольні вболівальники зможуть побачити англійське дербі на каналах "Білорусь 5" і "Білорусь 5. Інтернет".
У Казахстані поєдинок "Тоттенхем" – "Ліверпуль" побачать глядачі телеканалу "Казспорт"/"QAZSPORT".
Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп розкритикував УЄФА за проведення фіналів єврокубків в Східній Європі, згадавши про вирішальному матчі Ліги чемпіонів в 2018 році в Києві.
Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".