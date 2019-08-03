"О, Боже мій!" Футболіст "Челсі" забив фантастичний гол п'ятою ударом з льоту

Іспанський футболіст лондонського " Челсі " Педро відзначився феноменальним ударом в товариському матчі проти "Ред Булл Зальцбург"

На 57-й хвилині Барклі зліва черпачком перекинув весь захист австрійського клубу, а іспанець, який вибіг з-за спин, п'ятою ударом з літа переправив м'яч у ворота. Зустріч завершилася з рахунком 5:3 на користь англійської команди.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим насолодитися цим шедевром, який змусив коментаторів кричати від захвату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше півзахисник футбольного клубу "Маріуполь" відзначився чудовим голом ударом з льоту в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи

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