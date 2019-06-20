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"Ну, п***ець": найкращий футболіст Росії вилаявся на "Прямій лінії" Путіна — відеофакт

1.4тЧитати матеріал російською

Нападаючий збірної Росії і санкт-петербурзького "Зеніту" Артем Дзюба потрапив у курйозну ситуацію під час "Прямої лінії" Володимира Путіна.

В один із моментів у прямій трансляції показали великий план спортсмена, який висловив нецензурне слово. Інцидент трапився під час відеозвернення відомого блогера Амірана Сардарова.

Артем Дзюба

Артем Дзюба

ФК "Зеніт"

Автор YouTube-каналу "Щоденник Хача" запропонував Путіну відвідати один із закладів блогера. "Перш ніж ви почнете відповідати, хочу сказати, що у мене в Москві найсмачніша шаурма. Всіх запрошую", – заявив Сардаров.

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Ця репліка викликала емоційну реакцію у Дзюби. "Ну, п***ець, бл*", – не стримався футболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної України Іван Ордець викликав обурення фанатів, підписавши контракт із московським "Динамо".

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Тема
Пряма лінія з Володимиром Путіним
Особи
Артем ДзюбаВолодимир Путін
Місце
РосіяМосква
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