"Ну, п***ець": найкращий футболіст Росії вилаявся на "Прямій лінії" Путіна — відеофакт

Нападаючий збірної Росії і санкт-петербурзького "Зеніту" Артем Дзюба потрапив у курйозну ситуацію під час "Прямої лінії" Володимира Путіна.
В один із моментів у прямій трансляції показали великий план спортсмена, який висловив нецензурне слово. Інцидент трапився під час відеозвернення відомого блогера Амірана Сардарова.
Артем Дзюба
ФК "Зеніт"
Автор YouTube-каналу "Щоденник Хача" запропонував Путіну відвідати один із закладів блогера. "Перш ніж ви почнете відповідати, хочу сказати, що у мене в Москві найсмачніша шаурма. Всіх запрошую", – заявив Сардаров.
Ця репліка викликала емоційну реакцію у Дзюби. "Ну, п***ець, бл*", – не стримався футболіст.
Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної України Іван Ордець викликав обурення фанатів, підписавши контракт із московським "Динамо".
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