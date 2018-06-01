"Ну і питання ..." Екс-динамівець Алієв вразив своєю дурістю

Екс-півзахисник київського "Динамо" і збірної України Олександр Алієв приголомшив деякими відповідями в програмі "Отдушивдушу".

Так, футболіст, який нещодавно почав тренерську кар'єру в аматорському клубі "Хмельницький" всерйоз думав, що сонце обертається навколо землі, а не навпаки.

"Сонце, звичайно ... Так?", - сказав футболіст.

Ще Алієв не зміг пояснити значення виразу "масло масляне".

"Ну ви питання задаєте ... Ну масло ... що воно?", - здивувався Алієв.

Після, почувши відповідь, Олександр прийняв інформацію до відома.

Також екс-динамівець впевнений, що масони керують усім світом.

"Я чув, що їх 5-6 чоловік. Думаю, так. Уявляєте, керувати всім світом! П'ять-шість чоловік. Призначити того президентом, того президентом ... Найбагатші люди", - зазначив Алієв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першій частині програми Алієв розповів, як підколював одноклубників.