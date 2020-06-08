Новий трюк українського футболіста Михайла Мудрика підкорив мережу

Михайло Морозов Футбол 14:37, 8.06.2020

Молодий гравець донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик в черговий раз звернув на себе увагу знаменитого Instagram-каналу про футбол "433", показавши новий трюк.

"Техніка на висоті", – підписаний ролик в соціальній мережі.

Михайло Мудрик
трибуна

За дві години відео набрало майже два мільйони переглядів і понад тисячу коментарів. Користувачі жартують, що у Мудрика є абонемент на публікації в "433", оскільки ролики з його участю досить часто з'являються на каналі.

"Не намагайтеся повторити це вдома", – прокоментував відео сам футболіст.

У нинішньому сезоні на рахунку Мудрика шість матчів за "Шахтар" в юнацькій лізі УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше молодий гравець здивував футбольних фанатів своєю технікою прийому м'яча.

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