Молодий гравець донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик в черговий раз звернув на себе увагу знаменитого Instagram-каналу про футбол "433", показавши новий трюк.
"Техніка на висоті", – підписаний ролик в соціальній мережі.
Михайло Мудрик
трибуна
За дві години відео набрало майже два мільйони переглядів і понад тисячу коментарів. Користувачі жартують, що у Мудрика є абонемент на публікації в "433", оскільки ролики з його участю досить часто з'являються на каналі.
"Не намагайтеся повторити це вдома", – прокоментував відео сам футболіст.
У нинішньому сезоні на рахунку Мудрика шість матчів за "Шахтар" в юнацькій лізі УЄФА.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше молодий гравець здивував футбольних фанатів своєю технікою прийому м'яча.
Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!