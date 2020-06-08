Головна Новини
8 червня • оновлено в 14:46
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Новий трюк українського футболіста Михайла Мудрика підкорив мережу

1.1т
Читати матеріал російською

Молодий гравець донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик в черговий раз звернув на себе увагу знаменитого Instagram-каналу про футбол "433", показавши новий трюк.

"Техніка на висоті", – підписаний ролик в соціальній мережі.

Михайло Мудрик

Михайло Мудрик

трибуна

За дві години відео набрало майже два мільйони переглядів і понад тисячу коментарів. Користувачі жартують, що у Мудрика є абонемент на публікації в "433", оскільки ролики з його участю досить часто з'являються на каналі.

"Не намагайтеся повторити це вдома", – прокоментував відео сам футболіст.

У нинішньому сезоні на рахунку Мудрика шість матчів за "Шахтар" в юнацькій лізі УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше молодий гравець здивував футбольних фанатів своєю технікою прийому м'яча.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Місце
Україна
Тег
ФК Шахтар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 27 462.

    Вилікувалися:12 195. Померли: 797.

  • У світі захворіли більше 7 млн осіб, загинули – більше 406 тисяч.

  • Епіцентри коронавірусу в Україні знову перемістилися: названі регіони.

  • Ще одна країна перемогла коронавірус: там не залишилося жодного хворого.

  • Названо три області, де в Україні найбільше хворих на коронавірус.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Movistar Riders
VS
AGO
Победа Movistar Riders
1.65 Сделать ставку
Heroic
VS
Team Vitality
Победа Team Vitality
1.56 Сделать ставку
Порту
VS
Маритиму
Победа Порту с форой (-2)
1.97 Сделать ставку
Портимоненсе
VS
Бенфика
Портимоненсе с форой (+1.5)
1.77 Сделать ставку
Бавария
VS
Айнтрахт
Тотал больше 3.5
1.75 Сделать ставку
Саарбрюкен
VS
Байер
Победа Байера с форой (-2.5)
1.99 Сделать ставку
Динамо Дрезден
VS
Гройтер Фюрт
Победа Динамо Дрезден с форой (0)
2.08 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Team Spirit
Победа MAD Lions
1.87 Сделать ставку
Espada
VS
NaVi Junior
Победа Espada
1.67 Сделать ставку
Complexity
VS
fnatic
Победа Complexity
2,35 Сделать ставку