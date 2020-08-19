Новий тренер "Барселони" висловився про долю Мессі в команді

Нідерландський наставник Роналд Куман на презентації в зв'язку з призначенням його на посаду головного тренера "Барселони", висловився про Ліонеля Мессі на тлі новин про можливий відхід аргентинця.

Куман не знає, чи доведеться йому вмовляти Мессі залишитися в клубі.

"Він найкращий гравець світу, а ти завжди хочеш мати в своїй команді найкращого футболіста. І ніяк інакше. Особисто я із задоволенням попрацюю з Мессі. Він виграє матчі для клубу. Я буду дуже щасливий, якщо він захоче залишитися. У нього є контракт з клубом, але, зрозуміло, потрібно з ним поговорити. Сподіваюся, Мессі залишиться в клубі на довгі роки", – цитує Кумана Mundo Deportivo.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Барселони" Кіке Сетьєн був звільнений зі своєї посади через кілька днів після ганебної поразки у чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти "Баварії" з рахунком 2:8.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!