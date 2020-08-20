Новий тренер "Барселони" назвав футболістів, яких спробує купити

Максим Іншаков Футбол 22:11, 20.08.2020 Оновлено: 22:52, 20.08.2020

Новий головний тренер каталонської "Барселони" Рональд Куман озвучив цілі клубу на майбутнє трансферне вікно, повідомляє авторитетне видання As.

Нідерландський фахівець виявив бажання отримати в свої ряди нападаючого міланського "Інтера" Лаутаро Мартінеса, хавбека амстердамського "Аякса" Донні ван де Бека і захисника "Манчестер Сіті" Еріка Гарсію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 серпня Куман на презентації в зв'язку з призначенням його на посаду головного тренера "Барселони", висловився про лідера команди Ліонеля Мессі на тлі новин про можливе звільнення аргентинця.

Попередній наставник "синьо-гранатових" Кіке Сетьєн був звільнений зі своєї посади через кілька днів після ганебної поразки у чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти "Баварії" з рахунком 2:8.

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