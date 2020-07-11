"Новий Шевченко" зробив дубль: його команда виграла, поступаючись 0:2

Футболіст "Динамо" Владислав Супряга, який виступає за "Дніпро-1" на правах оренди, допоміг своїй команді здобути вольову домашню перемогу над ФК "Львів" (3:2) в 30-му турі чемпіонату України в Прем'єр-лізі.

Вже до 13-й хвилині господарі "горіли" 0:2. На 25-й хвилині Влад відквитав один м'яч, а на 83-й оформив дубль. Переможний гол за 4 хвилини до кінця зустрічі забив Олексій Хобленко.

Нагадаємо, що нещодавно сенегальський агент Ібрагім Сонко, який раніше грав в англійській Прем'єр-лізі і збірної країни, заявив, що Супряга може стати "новим Андрієм Шевченком".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Супряга став першим футболістом в XXI столітті, кому вдалося оформити хет-трик в Прем'єр-лізі України в ворота "Динамо".

20-річний одесит за 19 хвилин забив три голи в матчі київського і дніпровського клубів в 20-му турі УПЛ (3:1).