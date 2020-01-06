Новий легіонер у "Динамо": стали відомі подробиці можливого трансферу

Київське "Динамо" відновило інтерес до словенського півзахисника "Фенербахче" Міхи Зайця, яким, за твердженням турецьких ЗМІ, цікавилося ще влітку 2019 року.

Як стверджує турецький журналіст Екрем Конур, представники киян призначили зустріч з агентом 25-річного футболіста.

Міха Зайц dynamo.kiev.ua

Також за інформацією джерела, хавбеком цікавиться російський "Зеніт" (Санкт-Петербург). Варто відзначити, що в минуле, літнє трансферне вікно Зайця сватали в багато клубів, але в підсумку він залишився в Стамбулі.

У цьому сезоні він забив 1 гол в 5 матчах за "Фенербахче". Портал Transfermarkt оцінює гравця в 4 мільйони євро. Його контракт з турками розрахований до літа 2023 року. Основна позиція Зайця – атакуючий хавбек, також він здатний зіграти центрального і лівого півзахисника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що "Динамо" залишив один з провідних легіонерів – угорський захисник Тамаш Кадар.

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