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6 січня • оновлено в 17:51
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Новий легіонер у "Динамо": стали відомі подробиці можливого трансферу

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Київське "Динамо" відновило інтерес до словенського півзахисника "Фенербахче" Міхи Зайця, яким, за твердженням турецьких ЗМІ, цікавилося ще влітку 2019 року.

Як стверджує турецький журналіст Екрем Конур, представники киян призначили зустріч з агентом 25-річного футболіста.

Міха Зайц

Міха Зайц

dynamo.kiev.ua

Також за інформацією джерела, хавбеком цікавиться російський "Зеніт" (Санкт-Петербург). Варто відзначити, що в минуле, літнє трансферне вікно Зайця сватали в багато клубів, але в підсумку він залишився в Стамбулі.

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У цьому сезоні він забив 1 гол в 5 матчах за "Фенербахче". Портал Transfermarkt оцінює гравця в 4 мільйони євро. Його контракт з турками розрахований до літа 2023 року. Основна позиція Зайця – атакуючий хавбек, також він здатний зіграти центрального і лівого півзахисника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що "Динамо" залишив один з провідних легіонерів – угорський захисник Тамаш Кадар.

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Читайте всі новини по темі "Трансфери" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Трансфери
Теги
Фенербахче Стамбул ФК Динамо Київ
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