Нове правило футболу продовжено на наступний сезон

Максим Іншаков Футбол 19:32, 15.07.2020 Оновлено: 20:02, 15.07.2020

Рада директорів Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB) погодилась продовжити дію правила п'яти замін на весь наступний сезон.

Як повідомляється на офіційному сайті організації, в умовах пандемії коронавiрусу в поточних чемпіонатах командам дозволили проводити п'ять замін по ходу матчу.

Рішення про продовження дії правила було ухвалено через стан футболістів й ущільнення календаря матчів.

Проте, кожен чемпіонат самостійно може вирішити, приймати це нововведення в подальшому чи ні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше IFAB вніс поправки в правила гри рукою і фіксації офсайду.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Терористи "Фаготом" вдарили по ЗСУ на Донеччині: поранено 7 військових

Заклик до єднання державницьких сил

Мовний омбудсмен виступив проти законопроєкту Бужанського про русифікацію освіти

Терористи повернули ЗСУ тіло загиблого воїна

Карантин в Україні продовжать ще на місяць: у МОЗ озвучили план